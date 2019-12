MONTANARO. Allerta 1 e fiumi in piena. Ponchia: “Non era prevista tutta questa pioggia”

“Continua ad arrivare acqua e non sappiamo perché”. E’ allarmato il tono del sindaco di Montanaro, Giovanni Ponchia, mentre sta facendo il giro dei fiumi del territorio. “L’Allerta Meteo è 1 – dice – non dovrebbe succedere nulla. Ma non era previsto che piovesse così tanto”. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti