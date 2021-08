Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MONTANARO. Si sa che il cammino, come ogni viaggio vero, non è mai solo esteriore ed è su questa scia che è nato il gruppo di Camminata di Montanaro che su iniziativa dell’AslTo4, è riuscita a portare tanti montanaresi, alla riscoperta di luoghi in mezzo alla natura, camminando lontano dalla “frenesia” e dai problemi legati alla quotidianità.