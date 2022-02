Il Comune mette a disposizione dei cittadini degli appezzamenti di terreno (di circa 100 metri quadri) da adibire ad orto in regione Ghiare, vicino al campo sportivo. Le richieste si possono presentare all’Ufficio Servizi alla Persona.

“Da quando nel febbraio 2020, poco prima della pandemia il Comune lo ha esteso non solo ai pensionati, la richiesta è cresciuta molto – ci racconta Maura Redolfi, istruttrice amministrativa del Comune – Oggi su 66 lotti disponibili ben 15 sono giovani o comunque non in età di pensione. Mai visti così tanti. Nel lotto nord sono 5 su [...]



