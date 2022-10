I costi aumentano e salgono anche i prezzi delle materie prime.

È proprio per questo che l’amministrazione ha dovuto comunicare, nell’ultimo Consiglio Comunale, un importante aumento per quanto riguarda i fondi messi a bilancio per la riqualificazione del teatro “Angelo Burbatti”.

“A causa dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, si legge in delibera – nonché dei carburanti e dei prodotti energetici negli appalti pubblici dei lavori è necessario incrementare l’importo dell’opera di “Riqualificazione energetica del teatro comunale “Angelo Burbatti” dell’importo complessivo di 320 mila euro, di un importo pari ad 47 mila euro, previsto [...]