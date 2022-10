Si toglie la vita gettandosi nel canale. E’ la drammatica fine di un pensionato di Borgofranco d’Ivrea che questa mattina si è lanciato nelle acque del canale idroelettrico di Montalto Dora.

La vittima, 76 anni, era perito industriale oggi in pensione. L’uomo viveva in via Tornetta a Borgofranco.

Questa mattina ha lasciato l’auto ai margini del canale e si è lasciato cadere. I carabinieri di Ivrea sono intervenuti sul posto.

