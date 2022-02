L’associazione sportiva Castlerun di Montalto Dora – con sede in via 4 novembre – lancia un nuovo evento.

Quest’anno ci sarà la Castlenighttrail in notturna.

Verrà illuminata tutta la discesa al castello, creando un’atmosfera davvero suggestiva.

Sarà il 7 maggio dalle ore 20 e partirà dal municipio di Montalto proseguendo lungo la salita di ciottoli di via Cassana verso vari punti chiave. Si passerà lungo vari sentieri nei boschi per un tragitto di circa 13 km.

Si attraverserà il Lago Nero, poi sulla cima del Maggio (luogo cult per i coscritti del paese) poi fin su al [...]