MONTALTO DORA. Incendio in un garage, un uomo intossicato

Tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate oggi, poco prima di mezzogiorno, per domare l’incendio che ha devastato un garage in via Cernaia a Montalto Dora, ai piedi di una palazzina.

Un residente è rimasto lievemente intossicato.

Al divampare del rogo, l’uomo ha prestato aiuto al proprietario del garage nel tentativo di limitare le fiamme. Ha così inalato i fumi ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale del 118 che lo ha medicato sul posto a bordo di un’ambulanza.

Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona.

