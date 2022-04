MONTALTO DORA. Per la prima volta, la Preistoria in Piemonte è raccontata in un film documentario!

Si chiama “I Primi in Piemonte” e raccoglie una serie di interviste con archeologi esperti del settore, combinata a degli spunti su una disciplina recente: l’archeologia sperimentale.

Nel video è presente anche il sito archeologico di Montalto.