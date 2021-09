Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In occasione di Ottobre Rosa, Mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, e del 13 ottobre, Giornata nazionale per il tumore al seno metastatico, l’Associazione Donna Oggi e Domani (ADOD) OdV, con la partecipazione della Senologia e della Breast Unit “Ovidio Paino” dell’ASL TO4, per domenica 3 ottobre a Montalto Dora organizza una giornata di prevenzione gratuita, dalle ore 9 alle 13, presso l’Ambulatorio prelievi di via Mazzini 56. Si svolgeranno visite senologiche ed ecografie mammarie e sarà proiettato un video divulgativo sulle strategie di prevenzione e di cura.

L’ADOD organizza la giornata con la collaborazione di altre associazioni e organizzazioni: la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Caluso, l’Associazione CasaInsieme Onlus, l’Associazione Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini (UGI) OdV, la Croce Rossa Italiana di Ivrea e l’AVIS di Ivrea.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. Si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

E’ necessaria la prenotazione telefonica al numero 342 8088708.

