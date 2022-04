MONTALTO DORA. Lavori in vista all’asilo nido e alla scuola primaria. L’Amministrazione Comunale vuole adeguare il plesso di via Ivrea alle normative antisismiche. All’Ingegnere Gianluca Noascono di Loranzè è stato affidato l’incarico di consegnare il progetto con le seguenti tempistiche: il definitivo entro il 10 maggio, l’esecutivo entro il 16 giugno. Stesse tempistiche sono previste per quanto riguarda la progettazione per l’adeguamento antisismico della palestra comunale, in questo caso affidato all’Ingegnere Marco Trucano di Cuorgnè.