MONTALTO DORA. Comunità in lutto per la scomparsa della maestra Patrizia Accotto. A soli 68 anni, è spirata la settimana scorsa al termine di una lunga malattia. E’ stato il sindaco Renzo Galletto a dare la notizia sapendo quanto fosse opportuno rendere omaggio ad una persona che è stata un molteplice punto di riferimento per il paese di Montalto. Nell’ambito della scuola, dove aveva insegnato per tanti e tanti anni contribuendo a rendere la locale scuola primaria un plesso d’eccellenza. Nell’ambito dell’associazionismo locale, in seguito, una volta arrivata la pensione. Infine, [...]



