MONTALTO. Domenica in cammino per scoprire l’energia del gruppo

“Immagina un castello medievale incantevole del XII SECOLO, immagina poi di danzare all’interno nei fantastici saloni una pratica di Dance Well per poi osservare le bellissime terre ballerine del Comune di Montalto Dora. Pensa poi ad un lago, anzi a cinque Laghi e ad una Ristotrattoria La Monella in assoluto per le sue cene e pranzi squisiti… quest’anno Spinti dal Respiro sarà a Montalto Dora e ad Ivrea”

Domenica cammineremo e danzeremo Insieme per confortarci e supportaci a vicenda : una collettività di persone variegate

familiari, amici, figli , danzatori, medici, fisioterapisti, cittadini di Montalto Dora ed Ivrea studenti in un vero momento inclusivo, poiché l’energia di un gruppo riattiva e permette la crescita collettiva, il sostegno reciproco e non emargina nessuno dei partecipanti.

https://www.parkinsongiovani. com/eventi/v-walk-for- parkinson-s-2020-spinti-dal- respiro

https://www.sancamillotorino. net/-/domenica-11-ottobre- 2020-s-terra-la-v-walk-for- parkinson-s-spinti-dal- respiro?inheritRedirect=true

Massimiliano Iachini

Vice Presidente

Associazione italiana Giovani Parkinsoniani

