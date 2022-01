Il 2022 è agli albori e l’UNITRE di Caluso prosegue le proprie attività, vale a dire i Corsi, che si terranno sempre presso la sala al primo piano del Centro Aperto in Via S. Francesco, 2 e le Conferenze che dal 14 gennaio si svolgeranno presso il Salone del Consorzio del Canale di Caluso in Via Trieste 22/a. Ricordo con l’occasione che la Segreteria sarà aperta il lunedì dalle 10.00 alle 12.00 presso la nostra sede provvisoria di Via S. Francesco, 2 (cortile CISSAC al piano terra).

“Come già anticipato durante la cerimonia inaugurale di questo anno accademico – spiega il presidente – una nuova iniziativa è ormai ai nastri di partenza: Unitre Caluso Itinerante, che ci vedrà promotori di una serie di attività “fuori porta”.

Si parte Domenica 23 Gennaio a Montalenghe presso il Salone Polivalente “Stragiotti e Fiorina” in Piazza XXV Aprile con un momento importante per ricordare, il giorno della memoria, con uno spettacolo fatto di filmati, letture e brani musicali toccanti e struggenti abilmente messi in scena dalla Corale “Noi ci proviamo” di Torino.

L’ingresso sarà aperto a tutti (iscritti e non iscritti), purché in possesso di Green Pass e con obbligo di indossare propriamente la mascherina.

La manifestazione si fregia del patrocinio dei Comuni di Caluso e di Montalenghe e della collaborazione della Pro Loco Montalenghe.



“Mi preme particolarmente sottolineare – precisa il presidente – che questo incontro si è potuto realizzare anche grazie all’impegno di un nostro iscritto di Montalenghe che vi ha dedicato molto tempo e passione. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel contesto delle nostre 4 “i” ispiratrici (Informazione, Integrazione, Innovazione, Inclusione) alle quali da quest’anno ne abbiamo aggiunta una quinta, “Insieme”, ed è proprio insieme ai nostri iscritti che vogliamo far crescere ancora la nostra Associazione con il supporto delle amministrazioni comunali e delle associazioni operanti sul territorio. Unitre Caluso Itinerante vi attende numerosi per questo esordio e ricorda cha altre iniziative sono già in programma (3 Sessioni di meteorologia a Orio Canavese e la Festa Piemontese a Barone Canavese), ma di queste vi parleremo più diffusamente a tempo debito. Infine vorrei rammentarvi che in primavera si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche (Presidente e Direttivo) per le quali auspichiamo avere molti candidati con l’intesa, se il futuro direttivo lo riterrà opportuno, di inserire in un Gruppo Operativo le persone non elette, perché è INSIEME che vogliamo lavorare per raggiungere la nostra vision: “Diventare la più vivace ed attrattiva Unitre del Canavese entro il 2025”.

“L’Amministrazione di Montalenghe – spiega la sindaca Rita Ladu – ha il piacere e l’onore di patrocinare il “Giorno della Memoria 2022” organizzato dall’Associazione UNITRE di Caluso. L’evento si svolgerà domenica 23 gennaio 2022, alcuni giorni prima della giornata simbolica del 27 che ricorda lo stesso giorno del 1945 quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono nel campo di concentramento di Auschwitz. Varcati i cancelli del lager, i militari si ritrovarono di fronte l’orrore, la morte, lo sterminio. Liberati i pochi superstiti, le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono al mondo la brutalità di un vero e proprio genocidio. Il 27 gennaio, quindi è una data durante la quale non si possono e non si devono dimenticare le tragedie dell’olocausto, anzi è importante condividere e “far sapere” e sensibilizzare le persone, in particolare i giovani, a quella che è stata una delle più terribili e imperdonabili azioni della storia umana”.

