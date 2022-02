MONTALENGHE. Lutto per la scomparsa di Walter Romano Peaquin, da tutti definito il sindaco combattente.

Fu primo cittadino tra il 1994 e 2002 e vicesindaco di Giuseppe Leva nel mandato successivo. Nel 2004 toccò a Peaquin riprendere in mano le redini del Comune a causa della morte di Leva, traghettando l’Ente alle elezioni del 2005 quando venne eletto per la prima volta Valerio Grosso.

Peaquin viene ricordato da tutti i suoi colleghi come il “sindaco combattente”. Fu uno dei primi iscritti all’Anpci (l’associazione di piccoli comuni italiani) e non ci pensò due volte ad incatenarsi [...]