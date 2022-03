L’Amministrazione di Montalenghe ha il piacere e l’onore di patrocinare “La giornata internazionale della donna” organizzata dall’Associazione UNITRE di Caluso che si svolgerà domenica 20 marzo 2022.

L’evento è un occasione per non dimenticare la storia e riflettere sulle problematiche che, da sempre ed ancora oggi, riguardano la condizione femminile a partire dalla violenza ad arrivare alla disparità tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

In particolare lo spettacolo che viene proposto in questa giornata affronta la questione economica che ancora oggi rappresenta il punto debole dell’eguaglianza tra i generi: a parità di mansioni, uomini e donne non godono dello stesso trattamento economico.

Lo spettacolo porta lo spettatore a riflettere sulle condizioni materiali e storiche in cui si svolgeva (e ancora si svolge) il lavoro femminile, spesso molto gravoso ma indispensabile sia all’economia familiare che allo sviluppo economico dell’intero paese.

