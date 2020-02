Montagna per Tutti arriva a Chialamberto e Groscavallo

Prosegue la rassegna di Montagna per Tutti. Anche quest’anno ad Usseglio la Festa sulla Neve con le racchette di sabato 8 e domenica 9 febbraio è stata una bellissima occasione per conoscere il territorio delle Valli di Lanzo, ricco di scorci suggestivi e palestra ideale per gli sport [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti