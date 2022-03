L’invito a cessare il fuoco in Ucraina arriva da monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito della Diocesi di Ivrea che ha lanciato l’idea di far sedere intorno a un tavolo, proprio a Kiev, tutti i più importanti capi di stato del mondo. “Perché alla guerra non si può rispondere con un’altra guerra” ha suggerito Bettazzi, 98 anni, ex presidente di Pax Christi, il più importante movimento cattolico internazionale per la pace.

Un intervento quello di monsignor Luigi Bettazzi arrivato a margine di una serata per la Pace organizzata, martedì, all’oratorio Beato Angelo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.