Come succede ciclicamente, in questi giorni si discute dei rischi legati ai monopattini. Più in generale la discussione è più o meno la stessa che colpisce ciclicamente la c.d. “mobilità leggera” che viene indicata come una delle principali fonti di rischio nelle città.

Non è un tema nuovo. Già un anno fa sono cominciate la discussioni quando il governo Conte ha introdotto il bonus monopattini, se ne riparla adesso che, finalmente, è in discussione una legge che ha l’intenzione di regolamentarne l’uso.

Il progetto di legge prevede tra le altre cose l’obbligo del casco e l’assicurazione obbligatoria; vi è inoltre il divieto di utilizzo da parte dei minori di 14 anni. Tutte cose sacrosante che ritengo giusto introdurre. Si tratta di una serie di provvedimenti che fanno chiarezza sulla natura di questi mezzi, finora considerati poco più che un giocattolo. In troppi, giovani ma devo dire moltissimi adulti, tendono ad utilizzare i monopattini con un atteggiamento misto di onnipotenza e invulnerabilità: “tanto a me non succede niente….” con un conseguente corollario di manovre spericolate e decisamente rischiose.

Quello che tuttavia sarebbe bene non perdere di vista è su quale sia in realtà le vera fonte di pericolo nelle città e in generale rispetto alla mobilità. A questo proposito credo che sarebbe utile provare a recuperare qualche numero.

In Italia nel 2020 solo da gennaio a luglio stati venduti 125.000 monopattini elettrici. Nello stesso anno, tutto il 2020 si sono registrati 123 incidenti gravi, con un morto (un sessantenne a Budrio che si è scontrato con una auto). 1 morto su 125.000 corrisponde allo 0,0008%. Si tratta di un dato in difetto perché non dice quanti monopattini erano già presenti prima del 2019 e quanti ne sono stati venduti da agosto e dicembre (molti di più, quindi).

Nello stesso periodo del 2020 in Italia circolavano 39.700.000 automobili. Sempre nel 2020 ci sono stati 2.395 morti dovuti a incidenti stradali. Con la stessa proporzione di prima otteniamo 0,006% ovvero quasi 8 volte più morti rispetto ai monopattini.

Ora questi sono numeri tirati con l’accetta, che non dicono nulla delle dinamiche degli incidenti, su chi ha fatto manovre errate, su chi erano per esempio i danneggiati (spesso nel caso dei monopattini le vittime sono gli stessi conducenti, altre volte pedoni), quanti incidenti stradali erano in città, ecc.. Inoltre è indubbio che una regolamentazione sia necessaria e urgente. È necessaria certamente una maggiore educazione stradale che riduca i comportamenti rischiosi.

Sarebbero utili analisi più approfondite, e sappiamo quanto nei dibattiti spesso prevalga l’opinione e la sensazione, però credo sia opportuno cercare di capire chi sia veramente la fonte di pericolo sulle strade.

Il tutto senza contare le evidenti differenze in termini di impatto ambientale (minore inquinamento, minore spazio occupato, possibilità di integrarsi facilmente con altri sistemi di trasporto, ecc.) che rendono il monopattino un mezzo su cui sarebbe opportuno puntare, mentre da più parti sembra essere considerato un oggetto del demonio.

Insomma, io stesso sono un automobilista impenitente, e capisco che per molti l’auto è un mezzo di spostamento imprescindibile, però credo che sia giunto il momento di dare spazio anche ad altre forme di movimento.

Diamo più spazio alla mobilità leggera, ne guadagneremo tutti.

