MONDOVI. Percepisce per anni la pensione della convivente deceduta, denunciato

Percepisce per anni la pensione della convivente deceduta, denunciato a Mondovì. La guardia di finanza di Ceva ha denunciato un uomo per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Secondo l’accusa, non avrebbe comunicato all’Inps il decesso della convivente per continuare a percepirne la pensione. In otto anni, dal 2011 al 2019, avrebbe quindi incassato più di 80 mila euro senza averne diritto. Le fiamme gialle hanno disposto nei confronti della persona denunciata, residente nel Cebano, il sequestro preventivo di beni mobili e immobili. All’Inps è stata inoltre chiesta l’interruzione immediata della pensione indebitamente percepita.

Commenti