MONDOVI’. Il liceo riapre per la maturanda tre volte bocciata

Le scuole di tutta Italia sono chiuse per il Coronavirus ma domani a Mondovì (Cuneo) nei locali del liceo Vasco Beccaria Govone è stata convocata alle 16 la commissione di maturità, senza indicazione per l’eventuale presenza del pubblico, per esaminare una studentessa per due volte bocciata e per altrettante riammessa dal Consiglio di Stato dopo i ricorsi presentati. La studentessa ha 19 anni e ha frequentato la quinta Liceo linguistico lo scorso anno. A giugno 2019 venne bocciata la prima volta, ma poi riammessa perché il Consiglio di Stato aveva accolto il suo ricorso. Il liceo convocò nuovamente la Commissione esaminatrice e il 15 novembre 2019 si svolse la nuova prova orale. La studentessa venne esaminata nel pomeriggio: esame non superato, poi nuovo ricorso e una nuova ordinanza del Consiglio di Stato, che disponeva che la studentessa venisse esaminata per la terza volta. Avverrà domani. L’avvocato della ragazza aveva presentato due istanze di ricusazione verso altrettanti docenti della Commissione del secondo esame che vennero respinte.

