MONDOVÌ. Agricoltore muore travolto dal trattore

Un agricoltore sessantenne Valerio Pagliano, è morto questa mattina travolto dal suo trattore a Mondovì (Cuneo). L’uomo aveva messo in moto il mezzo agricolo e nell’attesa che si scaldasse il motore, era sceso a terra. Ma per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e dei tecnici dei Servizi di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro (Spresal) il trattore si sarebbe messo in movimento schiacciandolo contro il muro di un capannone. Dato l’allarme, sono accorsi il 118 e i Carabinieri l’elisoccorso. Tutti i soccorsi sono stati vani e il medico di servizio non ha potuto che constatare il decesso dell’agricoltore.

