MONCRIVELLO. «È giusto ripartire anche per tutte quelle persone che tanto hanno sofferto. Noi ci proviamo, con l’impegno di sempre, per il bene del nostro paesello ma, con il massimo rispetto delle regole. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e per questo vi ringraziamo in anticipo». Con questo messaggio la Pro Loco moncrivellese annuncia la festa patronale di Sant’Eusebio, che si terrà dal 31 luglio al 3 agosto.

Sabato 31 alle 19.30 aprirà lo stand [...]