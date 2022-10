Nella seduta del 13 ottobre il Consiglio comunale (assenti Piero Santià, Franco Angelo e Serena Musicò) ha approvato la convenzione per il servizio di Segreteria comunale associato con i Comuni di Feletto, Carisio e Balocco. Il Segretario comunale condiviso presterà servizio per il 33,3% del tempo a Feletto (Comune capofila), per il 30,55% a Moncrivello, per il 22,22% a Balocco e per il 13,9% a Carisio.

La convenzione avrà una durata di quattro anni, salvo recesso anticipato; è previsto inoltre lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni [...]



