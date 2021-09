Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Lei, operatrice socio sanitaria che lavorava in una rsa a Moncrivello, non si era vaccinata. Il datore di lavoro, una cooperativa che garantiva il servizio nella struttura, l’ha sospesa e lasciata a casa senza stipendio. La lavoratrice ha presentato ricorso contro il provvedimento, ma la sezione civile del Tribunale di Ivrea lo ha rigettato.

La donna aveva portato il datore di lavoro in tribunale accusandolo di averla discriminata e sottolineando il carattere sperimentale dei vaccini. Alla fine però il giudice Federica Fabaro ha dato ragione alla Cooperativa Clavasius.

Nessuna violazione delle libertà costituzionali: l’obbligo vaccinale previsto dalla legge in vigore «non appare in alcun modo – ha scritto nella sentenza il giudice – in contrasto con la Carta Costituzionale, che all’articolo 32 tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività»; «il legislatore, nell’ambito delle misure di contrasto alla pandemia, con la finalità di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” ha stabilito che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio delle professioni sanitarie e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative degli operatori sanitari».

Il giudice ha anche aggiunto che «al singolo lavoratore è comunque garantita la possibilità di rifiutare il vaccino, seppur con le conseguenze ricadenti sulla prestazione lavorativa e in caso di rifiuto, il datore di lavoro è tenuto ad adibirlo a mansioni lavorative non rischiose ove disponibili». Ma non in questo caso visto che «è pacifico che la ricorrente non potesse essere adibita ad altre mansioni».

