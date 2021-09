Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Si è conclusa nei giorni scorsi la vendemmia dell’Erbaluce Docg spumante e fermo a Moncrivello, dove si produce anche il Canavese Rosso. La qualità dell’Erbaluce, nonostante la grandine e il gelo di primavera, è eccellente, e sembra esserlo anche quella dell’uva a bacca nera che verrà raccolta più avanti. Le ultime settimane di agosto hanno fatto la differenza: gli acini sono dorati, colorazione tipica dell’Erbaluce.

La buona qualità dell’annata 2021 aiuta le aziende locali, che con la loro produzione estesa su 3,5 ettari rappresentano, insieme alla frutticoltura, un settore importante per l’economia del paese. Le quantità non sono come quelle del 2020, si registra un calo dei rossi del 20% e così pure dei bianchi, ma la qualità è eccellente.

