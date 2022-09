MONCRIVELLO. Il 24 agosto la Giunta comunale (presenti il sindaco Massimo Pissinis e l’assessore Valentina Trevisan, assente il vicesindaco Luca Lisco) ha deliberato l’erogazione di un contributo di mille euro al locale Comitato Pro Carnevale per l’evento “giro in giostra gratis”, organizzato l’8 agosto scorso – durante la festa patronale di Sant’Emiliano – dall’Amministrazione comunale con gli addetti al parco divertimenti in piazza Castelnuovo delle Lanze.

Nell’atto si legge che “questa Amministrazione si pone come obiettivi primari la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative”, e [...]