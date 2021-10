MONCRIVELLO. Sabato 23 ottobre, alle 17,30, nella sala consiliare del Municipio sarà presentato il libro di poesie La verità degli anni della ciglianese Franca Donà.

«La verità degli anni – spiega l’autrice – è il frutto di un’esperienza importante, attraversata dal dolore per la perdita di mia madre e dall’elaborazione del lutto, a cui è seguito il difficile periodo della pandemia che ha colpito l’intera umanità e in cui ancora stiamo parzialmente vivendo».

Il volume raccoglie versi sull’amore per la propria madre, ma alcune poesie spaziano su riflessioni più generali. «Ho voluto scrivere di questo periodo di emergenza sanitaria con uno sguardo particolare sull’ulteriore aggravamento della situazione per le popolazioni perseguitate, per le violenze e gli abusi sulle donne e sui più fragili. In tutto questo la continuità della vita nella meraviglia della nascita che diventa occasione di rinascita, nella legge mistica dell’amore in ogni sua forma, in ogni differenza o similitudine. Insomma, questo lavoro è anche un appello per riconoscere il valore di ogni istante nonostante le difficoltà di questi anni particolari». La serata sarà presentata da Patrizia Becchio.

