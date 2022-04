MONCRIVELLO. Dopo due anni di necessario contingentamento dovuto alla pandemia si è tornati a celebrare la Festa patronale al santuario della Beata Vergine del Trompone di Moncrivello. Sei giorni di incontri e preghiere organizzati dai Silenziosi Operai della Croce per celebrare, come ogni anno, l’apparizione della Madonna, avvenuta la prima domenica dopo Pasqua del 1562, a Domenica Millianotto, una donna ricurva e ammalata proveniente da Cigliano, guarita miracolosamente per intervento della Vergine.

Il programma di appuntamenti è iniziato con il triduo di preparazione alla ricorrenza: giovedì 21 aprile la celebrazione eucaristica [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.