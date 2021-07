Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MONCRIVELLO. «È giusto ripartire anche per tutte quelle persone che tanto hanno sofferto. Noi ci proviamo, con l’impegno di sempre, per il bene del nostro paesello ma, con il massimo rispetto delle regole. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e per questo vi ringraziamo in anticipo». Con questo messaggio la Pro Loco moncrivellese annuncia la festa patronale di Sant’Eusebio, che si terrà dal 31 luglio al 3 agosto.

Sabato 31 alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico con “toro allo spiedo”; a seguire, intrattenimento musicale con i Divina. Domenica 1° agosto alle 8 in piazza Castelnuovo ritrovo per la G.F. Mtb MoncriVilla 2021; partenza alle 9,30, organizza il Team Pedale Pazzo. La sera allo stand si cucineranno lumache e l’intrattenimento musicale sarà con Rocketti, Vasco tribute band.

Lunedì 2, dalle 19.30, lo stand gastronomico proporrà porchetta alla piastra, e poi musica “Revival 70”. Nel corso della serata verrà premiato il miglior abbigliamento anni 70. Martedì 3, infine, “serata della paella” e intrattenimento musicale con Sonia De Castelli e Loris Gallo. Le serate si svolgeranno in una tensostruttura coperta. Tutte le sere cocktail by Andrea. Lo stand prevede possibilità di asporto con prenotazione.

