MONCRIVELLO. Domenica 12 settembre si è disputata in paese la 9a edizione della “Corsa delle vigne”, gara nazionale Uisp di circa 7 km valevole per il Circuito Podistico Canavesano. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Gpd Aldo Berardo in collaborazione con l’Asd Polisportiva Moncrivellese. Hanno partecipato 147 atleti: sono stati premiati i primi tre assoluti maschili e femminili e le prime cinque società a punteggio, e sono inoltre stati assegnati 60 premi individuali.

Sul traguardo Emanuele Ladetto con il tempo di 25’01 ha preceduto Paolo Boggio e Niccolò Biazzetti; tra le donne si è aggiudicata la vittoria Federica Barailler (31’06) davanti a Luisanna Marrazzo e Maria Antonietta Di Napoli.

