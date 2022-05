MONCRIVELLO. Il paese collinare è stato protagonista di due puntate di “Saluti salutissimi”, popolare trasmissione tv dell’emittente Telecupole in cui i conduttori Loris Gallo ed Elisabetta Pia Gedda ogni settimana vanno alla scoperta dei borghi piemontesi, delle loro peculiarità e delle persone che ci vivono.

Venerdì 13 e sabato 14 maggio sono state trasmesse le puntate registrate a Moncrivello, con interviste ad alcune persone del paese: piacevoli chiacchierate nelle vie e piazze del centro storico, al castello e al santuario del Trompone. Una bella vetrina per far conoscere Moncrivello in tutto il Piemonte [...]