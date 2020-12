MONCRIVELLO. Don Luigino Garosio moderatore dei Silenziosi Operai della Croce

I Silenziosi Operai della Croce, attivi presso il Santuario del Trompone, hanno eletto il nuovo moderatore generale: don Luigino Garosio.

Nato a Ome, in provincia di Brescia, il 14 luglio 1949, è Sodc dall’8 dicembre 1968, scelto dal fondatore beato Luigi Novarese come suo primo successore [...]



