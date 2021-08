Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Vercelli Nella serra allestita in una cascina di Moncrivello (Vercelli) coltivavano in mezzo agli ortaggi alcune piante di marijuana. Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione e coltivazione di stupefacenti.

I militari della stazione di Cigliano hanno identificato e denunciato altri due giovani, residenti nel Biellese, sorpresi in auto con un panetto di hashish di 100 grammi. Uno dei due aveva già precedenti per lo stesso tipo di reato.

