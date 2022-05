L’Oratorio Madonna di Miralta, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Valleris, organizza il centro estivo, nel periodo dal 20 giugno al 22 luglio, dalle 7,30 alle 17,30 presso l’asilo di via Angiono Foglietti e le scuole elementari di via Ivrea. Potranno partecipare i bambini dai 3 ai 5 anni (ma per loro le attività inizieranno il 4 luglio) e i ragazzi dai 6 ai 14 (fino alla terza media). Gli animatori faranno fare i compiti, organizzeranno uscite sul territorio, giornate in piscina, gite, giochi, attività e laboratori.

Le tariffe sono: per [...]