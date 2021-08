Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MONCRIVELLO. Ha discusso con alcune persone in un locale sul lago di Viverone (Biella) e, temendo che potesse accadere di nuovo, ha portato con sé un’ascia e due coltelli a serramanico per difendersi in caso di necessità.

Un 24enne di Moncrivello (Vercelli), già noto per altre vicende giudiziarie, è stato denunciato dai carabinieri di Cigliano per possesso di oggetti atti ad offendere.

La scoperta del contenuto dello zaino in possesso al ragazzo è avvenuta durante un controllo [...]