Sabato 9 aprile alle 17.15 al castello la casa editrice Bradipolibri, specializzata in letteratura sportiva, presenta due volumi su due calciatori che negli anni Sessanta e Settanta hanno fatto la storia del Torino: Claudio Sala (286 presenze in campionato tra il 1969 e l’80, vincitore dello scudetto del ‘76 e della Coppa Italia del ‘71, e con 18 presenze in Nazionale, compresa la convocazione ai Mondiali di Argentina ‘78) e Angelo Cereser (226 presenze tra il 1962 e il ‘75, vincitore di due Coppe Italia).

Al primo, tornante celebre per gli assist forniti [...]