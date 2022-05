Il gruppo Andumaape’ organizza per domenica 15 maggio una camminata libera a Santa Margherita Ligure, con possibilità di raggiungere Portofino in passeggiata lungo mare o tramite percorsi da trekking di 16 km. Si parte in pullman alle 7 da piazza Guido Vallero a Villareggia e alle 7,10 da piazza Castelnuovo delle Lanze a Moncrivello, il rientro è previsto per le 20,30 circa. La quota di partecipazione è di 25 euro da versare al momento dell’iscrizione (al più presto) presso il negozio di Lucia Carra a Villareggia o il Bar Hdemia Old Style Club a Moncrivello.

Commenti