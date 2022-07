Sabato 30 luglio alle 21 nella chiesa di Santa Anastasia a Monastero di Lanzo Anna e Bruno Bergamini sono i protagonisti del concerto per organo e voce intitolato “Ad astra”, che delinea un cammino musicale sul topos delle stelle, con musiche di Jean Francois Dandrieu, Guillaume Dufay, Giovanni Ghizzolo, John Dowland, Jean Titelouze, Barbara Strozzi, Bartolomeo Tromboncino, Giovanni Battista Fasolo, John Dowland, Girolamo Frescobaldi e Alfonso X di Castiglia El Sabio.

“Perle da camera tra Amburgo e Lipsia” è il titolo del concerto che domenica 31 alle 16 nella chiesa di Santa Maria Maddalena in corso Ciamarella 6 a Groscavallo chiude la programmazione del mese di luglio. L’Ensemble Armonia Verticale, di cui fanno parte il violoncellista Lorenzo Fantinuoli, l’oboista Giuseppe Falciglia e l’organista Alessandro Tonietti, esegue brani di Dieterich Buxtehude, Georg Friedrich Händel, Johann Wilhelm Hertel, Georg Philipp Telemann e Wolfgang Amadeus Mozart.

Ai luoghi in cui si tengono i concerti di Organalia il pubblico può accedere trenta minuti prima dell’inizio, con offerta libera. Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito Internet www.organalia.eu, scrivere a info@organalia.org o chiamare in orario d’ufficio il numero telefonico 011-2075580.

