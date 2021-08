Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MONASTERO DI LANZO. I carabinieri di Ciriè hanno arrestato un uomo di 38 anni per detenzione di esplosivi.

A Monastero di Lanzo, i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del 38enne, recuperando sette fuochi pirotecnici di grosse dimensioni che da una verifica effettuata dagli artificieri sono risultati manomessi.

All’interno contenevano ciascuno oltre 300 grammi di polvere pirotecnica flash ad alto contenuto esplosivo.

Sono in corso gli accertamenti per verificarne la provenienza e per capire l’eventuale utilizzo.

L’uomo, ora ristretto in carcere a Ivrea, è stato anche denunciato per possesso di stupefacenti in quanto nell’appartamento sono state ritrovate piantine di cannabis e alcuni grammi di marijuana.

