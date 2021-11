MITICO! ovvero, Manager e Imprese del Territorio per Innovare e Cambiare le Organizzazioni, è un’iniziativa avviata nel 2019 con l’obiettivo di far nascere progettualità innovative nelle aziende e creare «l’abitudine» a innovare, aiutando le imprese a crescere e a stare al passo con i tempi grazie alla presenza nel loro organico di una figura di riferimento dedicata all’innovazione. MITICO! – Un Ponte per il Futuro è un progetto promosso da Confindustria Canavese, con il suo Gruppo Giovani Imprenditori, e da Federmanager Torino e finanziato da 4.Manager.

L’iniziativa prevedeva l’individuazione di giovani già operativi all’interno dell’azienda o neodiplomati o neolaureati in qualsiasi disciplina da inserire in azienda (purché dotati un approccio curioso e innovativo) che fungessero da “antenna” nei confronti dell’innovazione. Nuove figure la cui attività principale consisteva nel trasferire direttamente all’imprenditore/imprenditrice tutte le conoscenze acquisite all’esterno e l’implementazione di progetti innovativi all’interno dell’azienda.

Il 29 novembre 2021, alle ore 17.30 (on line e in presenza presso Confindustria Canavese) si svolgerà l’evento divulgativo.

Per registrarsi cliccare qui

Commenti