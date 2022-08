Da riferimento del centrodestra a “cespuglio”. Si calcola che Forza Italia, alle elezioni del 25 settembre, riuscirà al massimo a portare a casa 6/7 parlamentari tra cui gli unici due candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato (Roberto Pella a Cuneo per la Camera e Paolo Zangrillo nel collegio senatoriale di Alessandria).

Quanto ai nostri, l’eporediese Virginia Tiraboschi e il chivassese Carlo Giacometto sono stati inseriti nelle liste proporzionali ma in seconda posizione, il che fa di loro quello che in gergo è chiamato “riempitivo”. Nelle liste, sempre come “riempitivi”, anche la chivassese [...]