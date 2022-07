Sabato 2 luglio Pont Canavese ha ospitato uno degli appuntamenti legati al concorso di Miss Italia. Un evento importante per una località di queste dimensioni, non c’è che dire, sia per la fama della manifestazione sia per le ricadute sull’economia locale. A proporre la candidatura del paese per una delle numerose tappe di questa selezione e a farsi carico di organizzarla è stata l’associazione “Vivere Pont” con il suo presidente Moreno Riva e soprattutto con il vicepresidente Walter Portacolone.

All’interno del Parco Mazzonis hanno sfilato 29 ragazze provenienti [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.