CASTELNUOVO NIGRA. Sono tante le situazioni assurde che quotidianamente salgono agli onori delle cronache… Una di queste si è verificata di recente a Castelnuovo Nigra, dove un mezzo dell’elisoccorso non è potuto atterrare perché l’apposita piazzuola non era in condizioni tali da consentirlo.

A rendere noto l’accaduto è stato la scorsa settimana il consigliere comunale Matteo Sergio Bracco, che fa parte della maggioranza ma che da tempo è critico nei confronti della sindaca Enrica Caretto. Ed è proprio all’attuale amministrazione che egli attribuisce la responsabilità della mancata manutenzione.