Francesco Brizio è stato Sindaco di Ciriè per due mandati consecutivi dal 2006 al 2016, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali di prestigio ma la politica, passione ereditata dal padre Gian Paolo Brizio ex Presidente della Regione Piemonte, non è mai stata un’attività totalizzante ma alternata ad altri impegni di tipo professionale.

Brizio originario di Ciriè, è stato un amministratore lungimirante con una visione innovativa della politica che secondo lui deve essere “ finalizzata a [...]