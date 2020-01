MILANO. Arrestato in stazione, deve scontare 4 anni e sei mesi

La polizia ha arrestato nella stazione di Milano Centrale un giovane ricercato originario del Marocco. Sul ventisettenne pendeva un ordine di cattura, emanato dalla Procura di Alessandria lo scorso gennaio, per scontare in carcere 4 anni, 6 mesi e 15 giorni per cumulo di pene. Il giovane, trovato in possesso anche di tre tablet di dubbia provenienza, è stato trasferito al carcere di San Vittore.

