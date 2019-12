MILANO. Acqua potabile venduta per terapeutica, sequestrata

Vendevano normale acqua potabile spacciandola per terapeutica. Per questo il gip di Milano Anna Calabi, su richiesta del pm Mauro Clerici, ha disposto il sequestro in tutta Italia dei lotti di ‘AcquaUro’ e ‘Acquaendo’, dei depliant pubblicitari e ha ordinato l’oscuramento dei siti web che reclamizzavano l’acqua, prodotta con quella in esubero dello stabilimento piemontese Fonti di Vinadio (non coinvolta). Nell’indagine per frode in commercio è indagato il legale rappresentante della società di diritto elvetico Setthim.

Acqua venduta per terapeutica; Società urologia, parte lesa

La Società Italiana di Urologia si considera “parte lesa” nella vicenda dell’AcquaUro, sequestrata dalla Procura di Milano perché venduta come acqua terapeutica senza esserla. “Quando sono state presentate le caratteristiche chimico fisiche dell’acqua alla Società Scientifica – sottolinea una nota della Siu – esse risultavano certificate dal dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell’Università degli Studi di Torino, con caratteristiche tali da essere impiegate nella calcolosi urinaria, trattandosi di un’acqua oligominerale a bassissimo contenuto calcico”. Spiegando di essere “a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali chiarimenti o collaborazioni necessarie ai fini dell’indagine”, la Società spiega che “sta provvedendo ai passi necessari per tutelarsi nelle opportune sedi”.

