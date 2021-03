Michelle Obama

Michelle Obama, avvocato ed ex fist lady. Ho scritto volutamente il cognome da sposata ma pochi sanno che il suo vero nome è Michelle Lavaughun Robinson Obama, non solo la moglie del celebre marito Barack, emerito presidente degli Usa ma una donna che crede in un mondo migliore, un mondo nel quale ognuno possa avere un’opportunità che le americane prima non hanno avuto. Nutrendo sempre la speranza che il coraggio è contagioso, dote in cui le donne eccellono per dare una svolta al ruolo della donna nella società americana. Questa sera ore 21,00 sulle pagine social facebook, instagram e youtube della Filarmonica, il sito del Comune di Favria, il sito dell’Unitre di Rivarolo, monologo di Michelle Obama – attrice Federica Castiello – brano musicale “Shallow” eseguito da Claudia Mattioda – luogo di ripresa: Biblioteca Comunale Pier Franco Pistonatto di Favria.

Favria, 7.03.2021 Giorgio Cortese

Il rispetto per una donna è lasciarla vivere nel fiore della sua dignità, nutrendosi della sua più felice libertà.

