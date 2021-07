Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Era l’11 giugno 2017, quando il 33enne Andrea Gavazza, già da tempo impegnato nell’amministrazione del suo paese, vinse le elezioni amministrative con oltre il 67% dei consensi. Sono passati 4 anni da quel giorno e oggi, ad un anno dalla prossima tornata elettorale, ci confrontiamo col primo cittadino, alla guida del gruppo “Adesso! Cavagnolo”, cercando di tracciare un bilancio della sua attività amministrativa.

Sono passati 4 anni dall’inizio del suo mandato, come giudica il tempo trascorso? E’ già riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato?

Mi sono immerso nel ruolo e ho cercato di fare del mio meglio. Abbiamo una visione di paese vivo e dinamico, un territorio curato, una comunità coesa. Che ogni tanto prova anche a distinguersi. Intanto, c’è sempre tanto da fare, appena si realizza un obiettivo è già tempo di impostare il lavoro successivo.

Da primo cittadino, qual è stata la sua più grande soddisfazione? E la più grande delusione?

La mia più grande soddisfazione è stata un disegno preparato da una bambina, in pieno lockdown: un arcobaleno, una colomba, io con la fascia tricolore, un cuore e la frase “andrà tutto bene”.

In quel momento mi sono reso conto di essere osservato anche dai più piccoli, che ti guardano con gli occhi più sinceri che esistano. E ricordo di essermi commosso non poco, dopo settimane difficili e impegnative. Per le delusioni invece aspetto domani, per quello c’è sempre tempo.

Quanto ritiene che il rapporto con la comunità di Cavagnolo sia importante per svolgere il suo lavoro come amministratore pubblico?

Credo che sia fondamentale, una necessità per i cittadini ma anche per gli amministratori. In questi anni abbiamo attivato strumenti di comunicazione efficaci e innovativi e tante azioni sono nate proprio dal confronto e dall’ascolto, anche per le “piccole cose”.

Tutti la vedono già in corsa per un secondo mandato, quali idee ha in serbo per i prossimi anni? C’è un progetto che ha particolarmente a cuore?

La Casa della Salute sarà il progetto principale, faremo il massimo per portare a casa questo investimento strategico. I nostri Comuni della Collina avranno un futuro solo se otterremo servizi di qualità per i cittadini, le azioni in campo dovranno essere orientate a rendere il territorio sempre più attrattivo, più collegato, più bello da vivere.

Lei è uno dei sindaci più giovani della nostra zona, si sente di fare un appello a tutti i ragazzi interessati alla politica ed al bene della propria comunità?

“La speranza del mondo è affidarsi ai giovani” e abbiamo bisogno che i giovani si facciano sentire, prendendosi il proprio spazio e determinando azioni reali. Interessatevi, partecipate, agite: non esiste maniera più efficace per realizzare i propri sogni e vivere in un posto migliore, per tutti.

