Mi sai nen

Si pronuncia così come si scrive, letteralmente si traduce in “Io non so” ed è un modo di dire molto comune, a volte un intercalare nel discorso, che assume veramente numerosi significati differenti tra i quali il vero e proprio “non sapere” è l’ultimo come frequenza e per importanza.

“Mi sai nen” può esprimere stupore o decisamente contrarietà a qualcosa.

Può essere una forma di timidezza, di chiusura o di difesa.

Può anche rappresentare la reazione rispetto a qualcosa di bizzarro che ci sorprende e ci fa sorridere.

Oppure può essere una frase di chiusura rispetto ad un interlocutore per un discorso che non ci aggrada.

Insomma, spesso vuol dire tutto tranne proprio “io non so”, anzi a volte sottolinea proprio il contrario, ”io la so molto più lunga……”

E’ soltanto dalla circostanza e dal tono che possiamo davvero capire cosa vuol dire: “Mi sai nen”.

Favria, 10.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La vita è ciò che facciamo di essa. Felice domenica

