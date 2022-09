Riceviamo e pubblichiamo.

Mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo!. La famosa battuta di Alberto Sordi ne “Il Marchese del Grillo” di Monicelli del 1981, tratto dal sonetto “Li Soprani der monno vecchio” (I Sovrani del mondo antico) di Giuseppe Gioachino Belli del 1831, sembra essere il leitmotiv, ossia il tema conduttore, delle amministrazioni Castello. Infatti, sabato 3 settembre 2022 alle ore 23, in Piazza D’Armi (non è Piazza Europa?), come da programma, c’è stato uno “Spettacolo Piromusicale”, ossia uno spettacolo di fuochi artificiali a ritmo di musica. In [...]